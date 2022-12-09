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EYT’lilerin evrakları kayboldu. Bakan Bilgin’den herkesi şoke eden itiraf

Bazı EYT’lilerin evraklarının kaybolduğunu açıklayan Bakan Bilgin, “1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:07
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Emeklilikte Yaşa Takılanların evrakları kayboldu. Bakan Bilgin’den herkesi şoke eden itiraf

EYT’lilerin evrakları kayboldu. Bakan Bilgin’den herkesi şoke eden itiraf
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mecliste yaptığı konuşmada bazı EYT’lilerin evraklarının kaybolduğunu açıkladı.

Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İşveren, 'Benim çalışanlarım kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar. Biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bize bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız, bu süreci nasıl yöneteceksiniz?' diyor. Bize çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Şunu da öteleyin, bunu da öteleyin... Bir de çalışmanın teknik bölümüyle ilgili problemler var. 1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.”

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