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Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 10 şehrin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferberlik ilan etti. Deprem bölgesinde görev yapacak 447 polis düzenlenen törenle uğurlandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 20:50
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Emniyet depremzedeler için seferber oldu

Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
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Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak için farklı birimlerden toplam 447 polis, 2 arama köpeği ve 25 sivil araç, 11 resmi araç, 8 otobüs, 1 zırhlı otobüs ve 1 cenaze aracı olmak üzere toplam 46 araçla Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye illerine gönderildi. 

14 VATANDAŞ ENKAZ ALTINDAN CANLI OLARAK KURTARILDI

Malatya’ya giden Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı 22 personelden oluşan Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) ise, 14 vatandaşı enkazın altından canlı olarak kurtardı.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından depremden zarar gören illere acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı sevk edildi. (İHA)

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