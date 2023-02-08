﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı

Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak için farklı birimlerden toplam 447 polis, 2 arama köpeği ve 25 sivil araç, 11 resmi araç, 8 otobüs, 1 zırhlı otobüs ve 1 cenaze aracı olmak üzere toplam 46 araçla Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye illerine gönderildi.

14 VATANDAŞ ENKAZ ALTINDAN CANLI OLARAK KURTARILDI

Malatya’ya giden Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı 22 personelden oluşan Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) ise, 14 vatandaşı enkazın altından canlı olarak kurtardı.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından depremden zarar gören illere acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı sevk edildi. (İHA)