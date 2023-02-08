8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AFAD depremzedeler için tahliye noktalarını açıkladı

AFAD depremzedeler için tahliye noktalarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra, depremzedelerin kullanabilecekleri tahliye noktaları hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 20:06
Takip Et

AFAD'dan, deprem bölgelerinden yapılacak tahliyeler hakkında açıklama

AFAD depremzedeler için tahliye noktalarını açıkladı
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; depremde etkilenen ve il dışına gitmek isteyen vatandaşlar için  jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir”.

Öte yandan tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlandığı bildirildi.

Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacağı bildirildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
3
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
4
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
5
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
7
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Seferberlik ilan edildi. 447 polis törenle uğurlandı
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
﻿Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.