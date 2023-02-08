Malatyaspor TFF'nin kararına isyan etti: Ligden çekiliriz

Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, TFF'nin ligleri 1 hafta erteleme kararına tepki gösterdi.

Ahmet Yaman yaptığı açıklamada, "TFF'nin aldığı karar bir skandaldır. Her yer yerle bir olmuşken, on gün sonra maça çıkmayı asla kabul etmiyoruz. Birkaç gün içinde yönetim kurulu ile bir araya geleceğiz ve şartlar değişmezse ligden çekilme kararı alacağız." ifadelerini kullandı.

ERTELENDİĞİ AÇIKLANMIŞTI



Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sebebiyle futbol liglerinin ertelendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.