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  • Emre Altuğ oğlunu paylaştı. Çağla Şıkel’in yorumu gündem oldu 

Emre Altuğ oğlunu paylaştı. Çağla Şıkel’in yorumu gündem oldu 

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ sosyal medyadan oğlunun yeni yaşını kutladı. Altuğ'un paylaşımına eski eşi Çağla Şıkel dayanamayıp yorum yaptı. Yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:31
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Çağla Şıkel’in yorumu gündem oldu! Emre Altuğ oğlunu paylaştı

Emre Altuğ oğlunu paylaştı. Çağla Şıkel’in yorumu gündem oldu 
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Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel 7 yıllık evliliklerinin ardından boşansa da çocukları için sık sık bir araya geliyor. 

Evlilikleri bitse de dostlukları bitmeyen ikili sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2012 doğumlu küçük oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

Oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" yazdı. Şıkel paylaşıma "Bugün okula gitmedik haberin olsun" yazınca sosyal medyada da gündem oldu.

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