Emre Altuğ oğlunu paylaştı. Çağla Şıkel’in yorumu gündem oldu 

Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel 7 yıllık evliliklerinin ardından boşansa da çocukları için sık sık bir araya geliyor.

Evlilikleri bitse de dostlukları bitmeyen ikili sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını adlı dizide Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ, 2012 doğumlu küçük oğlu Uzay Tuncer Altuğ'un doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

Oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Canım oğlum, küçük prensim, Uzay’ım iyi ki doğdu" yazdı. Şıkel paylaşıma "Bugün okula gitmedik haberin olsun" yazınca sosyal medyada da gündem oldu.