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Emre Çolak 'Ölüm var' diyerek futbolu bırakmıştı. Kararından vazgeçti

Sosyal medya hesabından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran Emre Çolak, bugün yaptığı yeni paylaşımla tekrar futbol oynayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:05
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Emre Çolak futbolu bırakma kararından vazgeçti

Emre Çolak 'Ölüm var' diyerek futbolu bırakmıştı. Kararından vazgeçti
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Geçtiğimiz aylarda İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'e transfer olan ve dün, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla futbola geri döndüğünü duyurdu. 

Tecrübeli futbolcu, mesajında, “Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım” ifadelerini kullandı.

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