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Putin'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin flaş açıklama

Putin, Türkiye'deki depremlerde yıkılan binalara atıfta bulunarak, ülkesindeki inşaat çalışmaları için çarpıcı uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 21:03
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Putin'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin flaş açıklama. Türkiye'deki iddiaları gündeme getirdi

Putin'den Kahramanmaraş depremlerine ilişkin flaş açıklama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de depremler sonucunda oluşan yıkıma atıfla, ülkesindeki yargıçlardan, yıkılıp yeniden inşa edilen binalar ile ilgili başvuru ve davaları yakından izlemelerini istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, yargıçlarla video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında, Türkiye’deki depremlerin sonucunda yaşanan yıkımı andı ve ülkesindeki yeni inşaatların yasalara uygunluğunun çok sıkı denetlenmesi çağrısını yaptı.
Putin toplantı sırasında, “Türkiye’de nasıl bir trajedi yaşandığını görüyoruz. İnşaat şirketlerinin deprem bölgelerinde uygulanması gereken standartlara uymadıklarına ilişkin iddialar var” dedi.

ÜLKESİNDEKİ YARGIYA ÇAĞRI

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin güney ve uzay doğu bölgelerinin de deprem riskinin bulunduğu alanlar olduğunu belirtti ve “Yeni bina yapımı ya da binaların yenilenmesi sırasında bundan gelir elde etmek için bir dizi yola başvuranlar var ve bunlar mahkemelere de yansıyor” ifadelerini kullandı.
Putin, bu nedenle yargıçlara, yeni inşaatların yasal düzleme oturtulmasıyla ilgili önlerine gelen belge ve davalar konusunda çok dikkatli olma çağrısında bulundu.

Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum: bir binayı yenilemek için yeniden inşa ettikleri sırada daha çok daire satmak için yaşam alanlarını artırıyorlar ve bunu yaparken taşıyıcı duvarları ve kolonları yerinden kaldırabiliyorlar. Bu çok ama çok tehlikeli. Dahası, sonra da yaptıkları inşaatı yasal kayıt altına almak için mahkemelere gidiyorlar. Böyle durumlarda çok ince çalışmalı ve hiçbir şey atlanmamalı.”

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