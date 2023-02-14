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Barzani deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdi

Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:23
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Depremin vurduğu İslahiyeye Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani ziyareti

Barzani deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdi
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Barzani, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen İslahiye'de, AFAD Koordinasyon Merkezi ile ilçede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere IKBY tarafından gönderilen ekibi ziyaret etti.

Barzani, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milleti, devleti ve hükümetine başsağlığı mesajı iletmek için ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, şöyle konuştu:

"Acınız bizim acımızdır. Kötü günleriniz bizim kötü günlerimizdir. İhtiyaç duyduğumuz günlerde Türkiye hükümeti ve Türkiye milleti her zaman bize destek vermiştir.

Acılarınızı paylaşmak için ve vefa duygularımızı iletmek için biz buradayız. Yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Türkiye, güçlü hükümeti ve yönetimiyle bu acı günleri geride bırakacak."

IKBY'den gelen yardımı koordine eden Barzani Vakfı'na ve başkanına teşekkür eden Barzani, "Bu musibetle karşı karşıya kalan aileler ve insanlar için elimizden geleni yapacağız. Allah hepinize yardımcı olsun.

Kardeşiz. Zor günlerde siz bize yardım ettiniz. Kapılarınızı açtınız. Bugün de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Erbil de, Duhok da, Süleymaniye de tüm bölgelerde bu acı günlerinizi paylaşmaktadırlar ve halkımızın gönlü sizinle beraber. Allah sabırlar versin. Bu acı günleri de geride bırakacaksınız." dedi.

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