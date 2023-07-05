Emre Ulaş maaş zamlarının nasıl belirlendiğini açıkladı

Enflasyonun tırnağını ölçen TÜİK dünyaya rezil oldu. Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş yine çok konuşulacak bir karikatüre imza attı.

Emre Ulaş maaş zamlarının nasıl belirlendiğini açıkladı

Emre Ulaş TÜİK’in enflasyon canavarının tırnağı ile ölçtüğü enflasyon rakamlarını böyle hicvetti.

İşte Emre Ulaş’ın çizdiği karikatür:

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TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Haziran ayı enflasyon rakamı bir önceki aya göre %3,92 olurken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise enflasyon oranı %38,21 olurken on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak belirlendi.

Memur ve emekli maaşları TÜİK’in enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu rakamlara göre, memurlar yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

TÜİK’in açıkladığı aylık ve yıllık enflasyon oranlarını çizen Emre Ulaş’ın bu karikatürü hem güldüren hem de düşündüren cinsten oldu.

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