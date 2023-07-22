Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesiyle sonuçlanan 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'nin ana gündemi ekonomi oldu.
Erdoğan'ın "Türkiye'nin yüzyılı" olarak adlandırdığı yeni dönemde A’dan Z’ye her şeye zam yağmuru geldi. Ekonomide iyileşmeyi umut eden vatandaş ise piyasalarda olan biteni çaresizce izlemeye geçti.
Usta çizer Emre Ulaş, vatandaşın hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanları izler gibi Dolar-Euro kurundaki hızlı yükselişin, enflasyon canavarının ve cari açığın agresif hareketlerle boğuşmasını izleyişini çizdi.
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