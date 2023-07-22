Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, vatandaşın çaresizce izlediği piyasaların vahşiliğini çizdi. Ulaş'ın her şeyi alt üst eden karikatürü çok ses getirecek.

Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür

whatsapp-image-2023-07-22-at-16-14-49.jpeg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesiyle sonuçlanan 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye'nin ana gündemi ekonomi oldu.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin yüzyılı" olarak adlandırdığı yeni dönemde A’dan Z’ye her şeye zam yağmuru geldi. Ekonomide iyileşmeyi umut eden vatandaş ise piyasalarda olan biteni çaresizce izlemeye geçti.

Usta çizer Emre Ulaş, vatandaşın hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanları izler gibi Dolar-Euro kurundaki hızlı yükselişin, enflasyon canavarının ve cari açığın agresif hareketlerle boğuşmasını izleyişini çizdi.

İlgili Haberler
Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü
Millet zamlarla inlerken CHP'deki koltuk savaşlarını çizdi. Emre Ulaş öyle bir hiciv yaptı ki..
Emre Ulaş ek vergileri çizdi
Emre Ulaş'tan 'Cuk' oturan karikatür. Seçmen kitlesinin seviyesini çizdi
Voleybolcu kızlar dünya şampiyonu olunca yas tutanları çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını
İçeriye haşlama dışarıya yağlama. Emre Ulaş bir çizdi pir çizdi
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını günün karikatürünü çizdi
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi
Öne Çıkanlar
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Son Haberler
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu Spor
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş" Güncel
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş"
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor Güncel
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi Ekonomi
İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda" Güncel
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda"