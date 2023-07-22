Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, vatandaşın çaresizce izlediği piyasaların vahşiliğini çizdi. Ulaş'ın her şeyi alt üst eden karikatürü çok ses getirecek.