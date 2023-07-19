Emre Ulaş ek vergileri çizdi

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş “Ekonomi emin ellerde” başlığı altında ek vergilerle vatandaşın nasıl zor duruma düştüğünü çizdi.

Emre Ulaş ek vergileri çizdi

İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle her gün her ürüne, mala zam geliyor. Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı. Böylece döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi.

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken seçim sonrası zamlar yağarken vergi ve harçlara da zam üstüne zam yapıldı.

Çizimleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş müthiş bir karikatür daha çizdi.

whatsapp-image-2023-07-19-at-16-16-00.jpeg

“Ekonomi emin ellerde” başlığı altında çizilen karikatürde Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli ekonomi programından bahsediliyor.

Kısa vadeli programda vatandaşın cebine inilirken, orta vadeli programda ise vatandaşın artık midesine kadar inildi. Alım gücü düşen vatandaşı temel ihtiyaçları bile karşılayamaz oldu.

Uzun vadeli program ise vatandaşın tüm bedenini sarar hale geleceği anlatılmış.

İlgili Haberler
Emre Ulaş'tan 'Cuk' oturan karikatür. Seçmen kitlesinin seviyesini çizdi
Voleybolcu kızlar dünya şampiyonu olunca yas tutanları çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını günün karikatürünü çizdi
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi
Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Honaz’daki yangın büyümeden söndürüldü Yaşam
Honaz’daki yangın büyümeden söndürüldü
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim Magazin
Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim
Beşiktaş'ın yıldızı Katar'a gidecek Spor
Beşiktaş'ın yıldızı Katar'a gidecek
Luma Kısa Film Festivali başvuruları başladı Kültür Sanat
Luma Kısa Film Festivali başvuruları başladı
AKM’den çocuklara drama dersleri Kültür Sanat
AKM’den çocuklara drama dersleri
Uşak Üniversitesi LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında soruşturma başlattı Güncel
Uşak Üniversitesi LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında soruşturma başlattı
Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu Spor
Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu