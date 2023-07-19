Emre Ulaş ek vergileri çizdi

İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle her gün her ürüne, mala zam geliyor. Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı. Böylece döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi.

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken seçim sonrası zamlar yağarken vergi ve harçlara da zam üstüne zam yapıldı.

Çizimleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş müthiş bir karikatür daha çizdi.

“Ekonomi emin ellerde” başlığı altında çizilen karikatürde Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli ekonomi programından bahsediliyor.

Kısa vadeli programda vatandaşın cebine inilirken, orta vadeli programda ise vatandaşın artık midesine kadar inildi. Alım gücü düşen vatandaşı temel ihtiyaçları bile karşılayamaz oldu.

Uzun vadeli program ise vatandaşın tüm bedenini sarar hale geleceği anlatılmış.