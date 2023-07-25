Emre Ulaş günün karikatüründe taşı gediğine koydu

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, iktidar tarafından istenilen her şeyi yapmasına rağmen ekonomik darboğaz yaşayan ve Erdoğan’ın sarayının kapısına dayanan vatandaşı çizdi. Ulaş’ın karikatürü yine çok ses getirecek.

Emre Ulaş günün karikatüründe taşı gediğine koydu

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da Türkiye’nin en büyük problemi olmaya devam eden ‘ekonomi problemi’ çözülememeye devam ediyor.

İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları sayesinde her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergiler bindirilerek çözülmeye çalışıyor.

Vazgeçilen faiz kararları da ekonomideki ateşi söndüremezken, vatandaş hayat pahalılığı karşısında kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Üstelik hem de neredeyse Erdoğan iktidarı ne dediyse yapmasına rağmen.

Ekonomik krizin içerisindeki önemli gündem maddelerinden bir tanesi de kiralara yapılan fahiş zamlar. Neredeyse her gün ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavga görüntüleri haberlerde yerini alıyor.

Mizah ve güldürmecenin usta ismi Emre Ulaş da, son çizdiği karikatürde, ekonomik darboğazda olan ve artık ev kirasını dahi ödemekte zorluk çeken vatandaşın ‘saray’ın kapısına dayanmasını karikatürize etti.

Ulaş, karikatürde Beştepe’deki sarayın kapısına eşi ve çocuklarıyla birlikte dayanan bir vatandaşın halini çizdi. Saray muhafızları tarafından karşılanan vatandaş, ‘‘üç çocuk, beş çocuk,,, Ne istedi de vermedik! Ekonomiyi batırdı, kiralar fırladı, çoluk çocuk evsiz kaldık. Hiç anlamam arkadaş, o bin odadan birisi bizim artık!’’ şeklinde sesleniyor.

whatsapp-image-2023-07-25-at-15-11-43-1.jpeg

İlgili Haberler
Emre Ulaş’tan zamları yapan Erdoğan karikatürü
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür
Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü
Millet zamlarla inlerken CHP'deki koltuk savaşlarını çizdi. Emre Ulaş öyle bir hiciv yaptı ki..
Emre Ulaş ek vergileri çizdi
Voleybolcu kızlar dünya şampiyonu olunca yas tutanları çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını
Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz Siyaset
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı Spor
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı
Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Tiktok kahvesi Dalgona tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Tiktok kahvesi Dalgona tarifinin malzemeleri neler?
Kointimes: 6 Yıllık Tecrübeyle Türkiye'nin Lider Kripto Para Haber Platformu Güncel
Kointimes: 6 Yıllık Tecrübeyle Türkiye'nin Lider Kripto Para Haber Platformu
İsviçre’yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı Dünya
İsviçre’yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı