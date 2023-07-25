Emre Ulaş günün karikatüründe taşı gediğine koydu

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da Türkiye’nin en büyük problemi olmaya devam eden ‘ekonomi problemi’ çözülememeye devam ediyor.

İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları sayesinde her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergiler bindirilerek çözülmeye çalışıyor.

Vazgeçilen faiz kararları da ekonomideki ateşi söndüremezken, vatandaş hayat pahalılığı karşısında kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Üstelik hem de neredeyse Erdoğan iktidarı ne dediyse yapmasına rağmen.

Ekonomik krizin içerisindeki önemli gündem maddelerinden bir tanesi de kiralara yapılan fahiş zamlar. Neredeyse her gün ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kavga görüntüleri haberlerde yerini alıyor.

Mizah ve güldürmecenin usta ismi Emre Ulaş da, son çizdiği karikatürde, ekonomik darboğazda olan ve artık ev kirasını dahi ödemekte zorluk çeken vatandaşın ‘saray’ın kapısına dayanmasını karikatürize etti.

Ulaş, karikatürde Beştepe’deki sarayın kapısına eşi ve çocuklarıyla birlikte dayanan bir vatandaşın halini çizdi. Saray muhafızları tarafından karşılanan vatandaş, ‘‘üç çocuk, beş çocuk,,, Ne istedi de vermedik! Ekonomiyi batırdı, kiralar fırladı, çoluk çocuk evsiz kaldık. Hiç anlamam arkadaş, o bin odadan birisi bizim artık!’’ şeklinde sesleniyor.