Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü

Emre Ulaş çizdiği yeni karikatürde, resmi gazete ile birlikte yürürlüğe giren fahiş ÖTV ve KDV zamlarını ele aldı.

Hükümetin yaptığı ÖTV zamlarına gelen tepkilerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yapıp, yürürlüğe sokulan zamların sebebini 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlere bağlayıp, “Yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebi ile dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir” şeklinde açıklama yapmıştı.

ÖNCEKİ DÖNEMDE VERGİLER NEREYE GİTMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önceden de görev aldığı bakanlık döneminde kendisine yöneltilen deprem vergilerinin akıbeti sorularına karşılık, deprem vergilerinin duble yollara gittiğini belirtip, “Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti? Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor” şeklinde tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

“EKONOMİ ENKAZI”

Depremlerden esinlenen yeni karikatürde, arama kurtarma ekiplerinin ‘Ekonomi enkazı’ altında birilerini aradığını ve ‘Orada kimse var mı?’ şeklinde bağırmasını karikatürize eden Ulaş’ın bu karikatürü yine gündem olacak.