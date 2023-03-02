İlk çıktığında kraldı. Piyasada artık milyonlarcası dolaşıyor

Merkez Bankasının basımına 2009’da başladığı ve en yüksek değerli kağıt para olan 200 TL’nin banknot sayısı, Şubat ayında 100 milyon adedi aştı ve piyasa büyüklüğü de 200 milyar TL’yi geçti. 200 TL banknotların adeti 100 TL'lik banknot sayısını geçti

YILLARA GÖRE YÜKSELİŞ MİKTARI

Merkez Bankası Ocak 2009’da ilk kez 8,8 milyon adet 200 TL’lik banknot bastı. Nisan 2011’de basılan 200 TL sayısı 50 milyon adedin üzerine çıkarken piyasa büyüklüğü de 10 milyar TL’yi geçti.

İnvesting.com'dan Deniz Engin'in haberine göre Mayıs 2016’da 200 TL sayısı 150 milyona, piyasa büyüklüğü ise 30 milyar TL’ye çıktı. Temmuz 2018’de 18,5 milyon adet olan 200 TL'lik banknotlar, bir ay sonra Ağustos 2018’de 22,5 milyon adede çıkarak rekor kırdı.

Şubat 2022’de 25,5 milyon adetlik basım ile 200 TL’nin piyasa büyüklüğü 50 milyar TL’yi aştı. Eylül 2021’de Merkez Bankası, para politikasında değişikliğe gideceğini açıkladı ve faiz indirim süreci başladı. Bu dönemde 200 TL’nin sayısı 40 milyon adedin üzerine çıktı.

Mart 2022’de 200 TL’nin basımı 50 milyon adedi geçti.

Temmuz 2022’de rakam 75,5 milyon adede çıktı.

Aralık 2022’de 96,5 milyon adet 200 TL basıldı.

Şubat 2023 itibarıyla 200 TL sayısı 100 milyon adedi geçerken, piyasa büyüklüğü de 200 milyar TL’yi aşarak rekor kırdı.

200 TL‘LİK BANKNOT SAYISI NEDEN ARTIYOR

Enflasyonun yükselmesi aynı zamanda alım gücünün düşmesi demek ve bu da paranın değer kaybetmesine neden oluyor. Dolaşımda yer alan 100 TL ve 50 TL’lik banknotların ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmasıyla 200 TL basımı da arttı. Fakat enflasyon karşısında 200 TL değerinde de büyük bir düşüş söz konusu. 2009’da 200 TL karşılığı harcama ile bugünkü harcama çok farklı ve ciddi bir kayıp var.

PİYASADA KAÇ ADET 100 TL VE 50 TL’LİK BANKNOT VAR

Şubat itibarıyla piyasada 58,5 milyon adet 100 TL'lik banknot var, büyüklüğü ise 117 milyar TL. Rakamlar gösteriyor ki 200 TL’lik banknot sayısı 100 TL’lik banknot sayısının üzerinde.

50 TL’lik banknot sayısı ise 10 milyon adede yakın.