En güzel dudaklı kadınlar belli oldu. Bakın listede kimler var

Kaynak: Haber Merkezi
En güzel dudaklı kadınlar belli oldu. Bakın listede kimler var
Dünyanın en güzel dudaklarına sahip olan ünlülerin kimler olduğu bir anket çalışmasıyla ortaya çıktı. İşte o liste…

Gazete Sağlam’ın haberine göre, yapılan bir araştırma, dünyada en mükemmel biçimli dudaklara sahip olan ünlü isimleri belirledi.

Rotterdam’daki Erasmus Tıp Merkezi’nden dermatolog Sebastian Cotofana liderliğindeki bir ekip, kadın ve erkeklerin en çekici ve uyumlu dudakları nasıl bulduğunu araştırdı.

Araştırmada göz izleme teknolojisi kullanılarak 52 kadın ve 49 erkeğe çeşitli fotoğraflar sunuldu. Bilim insanları katılımcıların fotoğraflarda hangi noktalara odaklandığını takip ederken, en güzel dudaklara sahip olan ünlüler de saptandı.

Dermatolog Cotofana, dudakların yüzdeki diğer özelliklerle orantısının çok önemli olduğunu belirtirken, anket sonuçlarına göre Taylor Swift, Angelina Jolie, Keira Knightley ve Scarlett Johansson’un en güzel dudaklara sahip olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, dudakların en albenili duruşunun, alt dudağın çene ile arasındaki uzaklığın, üst dudağın burun ile arasındaki uzaklığın iki katı olduğu zaman olduğunu ifade etti.

Erkekler için ise burun ile dudak arasındaki boşluğun dudak kalınlığının üç katı olmasının daha çekici olduğu bildirildi. Bilim insanları, botoks ve dudak dolgu gibi yöntemlerin yüzdeki orantıyı bozabileceğini ve bunların bilinçli kullanılmadığı takdirde kişiyi çirkin gösterebileceğini de vurguladı.

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(Scarlett Johansson)

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(Angelina Jolie)

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(Keira Knightley)

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(Taylor Swift)

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