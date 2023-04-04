En hızlı 10 Android telefon belli oldu

AnTuTu adlı site Android'de en hızlı akıllı telefonların listesini yayınladı.

Listede Qualcomm diğerlerinden üstün çıktı. Qualcomm, MediaTek'i geçti. Listedeki 10 modelin 9’unda yer aldı.

Listeye göre en hızlı Android telefon OPPO Find X6 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 331 bin 997 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 311 bin 123 puanlı Red Magic 8 Pro+ takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 302 bin 402 puanla OnePlus 11 yer alırken, dördüncü sırada 1 milyon 296 bin 495 puanla vivo X90 Pro+ karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasındaysa 1 milyon 296 bin 49 puanla OPPO Find X6 oldu.

İŞTE MART AYININ EN HIZLI 10 ANDROİD TELEFONU:

OPPO Find X6 Pro – 1 milyon 331 bin 997 puan

Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 311 bin 123 puan

OnePlus 11 – 1 milyon 302 bin 402 puan

vivo X90 Pro+ – 1 milyon 296 bin 495 puan

OPPO Find X6 – 1 milyon 296 bin 49 puan

iQOO 11 Pro – 1 milyon 293 bin 875 puan

iQOO 11 – 1 milyon 284 bin 246 puan

Redmi K60 Pro – 1 milyon 280 bin 353 puan

Nubia Z50 Ultra – 1 milyon 273 bin 208 puan

Xiaomi 13 – 1 milyon 271 bin 355 puan