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En hızlı 10 Android telefon belli oldu

Akıllı telefonları derecelendirme sitesi en hızlı 10 Android telefonun listesini paylaştı. Listenin zirvesinde OPPO yer aldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:29
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En hızlı 10 Android telefonun listesi ortaya çıktı

En hızlı 10 Android telefon belli oldu
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AnTuTu adlı site Android'de en hızlı akıllı telefonların listesini yayınladı.

Listede Qualcomm diğerlerinden üstün çıktı. Qualcomm, MediaTek'i geçti. Listedeki 10 modelin 9’unda yer aldı.

Listeye göre en hızlı Android telefon OPPO Find X6 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 331 bin 997 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 311 bin 123 puanlı Red Magic 8 Pro+ takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 302 bin 402 puanla OnePlus 11 yer alırken, dördüncü sırada 1 milyon 296 bin 495 puanla vivo X90 Pro+ karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasındaysa 1 milyon 296 bin 49 puanla OPPO Find X6 oldu.

İŞTE MART AYININ EN HIZLI 10 ANDROİD TELEFONU:

OPPO Find X6 Pro – 1 milyon 331 bin 997 puan
Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 311 bin 123 puan
OnePlus 11 – 1 milyon 302 bin 402 puan
vivo X90 Pro+ – 1 milyon 296 bin 495 puan
OPPO Find X6 – 1 milyon 296 bin 49 puan
iQOO 11 Pro – 1 milyon 293 bin 875 puan
iQOO 11 – 1 milyon 284 bin 246 puan
Redmi K60 Pro – 1 milyon 280 bin 353 puan
Nubia Z50 Ultra – 1 milyon 273 bin 208 puan
Xiaomi 13 – 1 milyon 271 bin 355 puan

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