Mucize faydaları ortaya çıktı. Sapını bir daha çöpe atmayacaksınız

Türk sofralarının baş tacı olan asma yaprağının sapının mucize faydaları ortaya çıktı. Bu faydaların ortaya çıkması sonrasında, “Asma yaprağının sapını bir daha çöpe atmayacaksınız” yorumu yapıldı.

Mucize faydaları ortaya çıktı. Sapını bir daha çöpe atmayacaksınız

Editör: Naim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan asma yaprağının sapının faydaları dikkat çekti.

İŞTE ASMA SAPLARININ MUCİZE FAYDALARI...

-Asma yaprağı sapı anemiyi önlemeye yardımcı oluyor.

- Demir minerali bakımından oldukça zengin olduğu biliniyor.

- Asma yaprağı saplarında bağırsak mukozasını koruyabilen ve onarabilen çinko mineralinin olması ise dikkat çekti.

- Asma yaprağının sapı; Diş eti problemlerini hem de ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

NASIL TÜKETİLİR?

Asma yaprağı saplarını kaynatarak suyunu tüketebilirsiniz.

ASMA YAPRAĞININ FAYDALARI

- Varise karşı etkilidir.

- Hafızayı güçlendirir.

- Göz sağlığını korur.

- Yara tedavisinde kullanılır.

-Eklem ağrılarını hafifletir.

- Kansere karşı koruyucu özelliktedir.

- Bağırsakları korur.

-Hemoroid tedavisinde kullanılır.

- Saç ve cilt sorunlarını önler.

- Alkol tedavisinde kullanılır.

- Kilo vermeye yardımcı olur

ASMA BİTKİSİ NEDİR?

Vitis, çiçekli bitki Vitaceae familyasındaki asma bitkilerinin kabul edilen 79 türünün bir cinsidir.

Cins, ağırlıklı olarak kuzey yarımküredeki türlerinden oluşur. Hem meyvenin doğrudan tüketimi hem de şarap yapmada fermantasyon için üzümlerin kaynağı olarak ekonomik açıdan önemlidir.

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