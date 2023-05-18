Türk pasaportu en pahalılar arasına girdi. En güçlü pasaport sıralamasında gerilemişti

Türk pasaportu dünyanın en güçlü pasaportlar listesinde gerilese de en pahalı pasaportlar arasında ilk 10'a girdi.Bu mu dünya liderliği...

Türk pasaportu en pahalılar arasına girdi. En güçlü pasaport sıralamasında gerilemişti

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 52'nci sıraya gerileyen Türk pasaportu dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 10'a girdi.

NTV'de yer alan habere göre, pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu.

Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 170 dolarla Meksika 2. sırada yer aldı.

Avrupa ülkesi İsviçre ise 140 dolarla Meksika'yı takip ediyor.

Akdeniz ülkesi İtalya ise listede 4. sırada yer aldı. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.

TÜRK PASAPORTU KAÇ DOLAR

ABD 130 dolar ile 5. sırada yer alırken Yeni Zelanda 128 dolar pasaport fiyatıyla 6. sırada yer aldı. Listedeki diğer ülkeler sırasıyla; Şili, (127 dolar), Kanada (125 dolar), Japonya (115 dolar).

Türkiye 110 dolar pasaport ücretiyle listede 10. sırada yer aldı.

EN UCUZ PASAPORTLAR

Pasaport için en az para ödenen ülkeler arasında ise Çekya (27 dolar), Letonya (29 dolar), İspanya (33 dolar), Polonya (35 dolar) ve Slovakya (35 dolar) yer alıyor. (ntv)

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