﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kimlikleri olmadan en yakın hastanelere tedavi amaçlı götürüldü. Çoğu depremzede hastaneye gittiğinde bilinci kapalıydı dolayısıyla adını soyadını söyleyebilecek, kimlik bilgilerini sağlık görevlileriyle paylaşabilecek durumda değildi. Bazı vatandaşlar ise sevdiklerini enkazın altında ararken çoktan çıkarıldığından habersiz, umutsuzca bekliyordu. Yakınlarına ulaşmakta sorun yaşamaktaydılar.

e-Nabız, depremden kısa süre sonra Doğal Afet Bilgilendirme bölümünü bünyesine ekledi. Bu alan sayesinde vatandaşlar, sadece birinci ve ikinci dereceden yakınlarının sağlık durumunu öğrenebiliyor. Birinci ve ikinci dereceden akrabalar arasında ise anne, baba, eş, kardeş ve çocuklar yer alıyor.



e-Nabız'da herhangi bir karışıklık yaşanmaması adına Doğal Afet Bilgilendirme bölümüne bugün yakınlarının fotoğrafını ekleme özelliği geldi. Yukarıda yer alan görselde olduğu gibi Doğal Afet Bilgilendirme bölümünden ulaşılamayan yakına ait fotoğrafları yüklemek mümkün olacak. Doğal Afet Bilgilendirme bölümüne ulaşmak ve fotoğraf yüklemek için aşağıda yer alan adımlar takip edilmeli:

-e-Nabız uygulamasına giriş yapılır.

-e-Nabız uygulamasının ana ekranındaki mavi renkte yer alan “Doğal Afet Bilgilendirme” sekmesine tıklanılır.

-Dikkat Levhasının olduğu bölüm açıldıktan sonra yönlendirilen alana ilerlenilir.

-İkinci dereceden fotoğraf yüklemek istenildiğinde yakının Afet Bilgisini Sorgula butonuna tıklanılır.