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Hataylılardan ağlatan mesaj

Deprem nedeniyle yerle bir olan Hatay’da vatandaşların sokak duvarlarına “Umudunu yitirme geri döneceğiz Hatay” yazması yürekleri sızlattı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:26
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Umudunu yitirme geri döneceğiz Hatay. Depremzede gençlerden ağlatan mesaj

Hataylılardan ağlatan mesaj
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Türkiye’yi yasa boğan Güneydoğu Anadolu’daki 2 büyük depremden Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep etkilendi.

Depremin vurduğu ve büyük yıkımın olduğu Hatay’da binlerce bina yıkıldı. Can kaybıbnın 35 bin olmasının ardından Hatay’da binlerce vatandaş hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

“UMUDUNU YİTİRME GERİ DÖNECEĞİZ HATAY”

Birçok vatandaş deprem nedeniyle Hatay’dan çıkarak başka illere gitmek zorunda kaldı.

Zorunlu olarak doğdukları topraklardan ayrılan Hataylı gençler ise duvarlara sokak duvarına “Umudunu yitirme geri döneceğiz Hatay” yazması görenleri duygulandırdı.

Öte yandan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda "Şimdilik gidiyoruz, geri geleceğiz. Geride bıraktıklarımızın hatrına seni yeniden onaracağız”, "Yeniden döneceğiz Hatay" gibi yazıların duvara yazıldığı görüldü.

Ayrıca bölgede yağma olaylarının arttığı ve Suriyelerin bölgeye akın ettiği belirtilmişti. 

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