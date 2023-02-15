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Deprem bize ne öğretti?

Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan bir paylaşım depremin bize neleri öğrettiğini ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:46
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Deprem bize ne öğretti?

Deprem bize ne öğretti?
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Türkiye 10 gündür deprem felaketinin acısını yaşıyor. 10 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 418 olurken 105 bin 505 kişi ise yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedeler zor şartlarla mücadele ediyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım depremin ortaya çıkardığı acı gerçeği ortaya çıkardı. Depremle birlikte adeta yok olan bir şehirde zengin, fakir herkesin aynı duruma gelebileceği gözler önüne serildi.

Depremle birlikte 10 dairesi olan birinin küçücük çadırda kalabileceği, 10 mağazası olan birinin yemek kuyruğuna girebileceği, kirayı 10 bin lira yapan ev sahibinin kiracısıyla ateş başında oturabileceği gerçeği ortaya çıktı.

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