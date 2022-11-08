Enerji Bakanı Dönmez seçim üzeri çıtayı yükseltti tarih verdi. Yazın bakalım bu vaat tutacak mı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak soruları yanıtlandırdı.

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın Zonguldak'ın Filyos beldesinde karaya çıkarılması için boru hattının yapımı sürerken Bakan Dönmez gelinen son aşamayı "Yüzde 97 tamamlandı" diyerek mart sonunda ilk gazın sisteme verileceğini açıkladı.

Libya ile imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinen Bakan Dönmez şunları söyledi:

Türkiye sadece gazın ticaretinin yapılacağı bir merkez olmayacak. Aynı zamanda dağıtımında yapılacağı bir merkez olacak. Bu durumda fiyatın da belirlendiği bir merkez olacağız. Fiyat mekanizmasında da varız.

(Enerji fiyatları) Yüksek maliyetleri vatandaşlarımıza daha az yansıtmak için ciddi anlamda sübvansiyon (destek) uyguladık. Geçtiğimiz yılı hatırlatacak olursak sadece doğal gazdaki sübvansiyon desteği 80 milyar lira civarında. Bu maliyete tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığımız katlanıyor. Elektrikte 20 milyar liraydı. Bu sene bu rakam bunun belki iki katı olacak. Çünkü rakamlar geçen seneye göre ciddi manada arttı. Zorunlu olarak bazı artışlar yaptık biz de. Hazinenin taşıyabileceği yük var. Bu yükün büyük bir kısmını oraya alıyoruz.

Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz.

"BUNDAN MEMNUN OLMAYAN ÜLKELER VAR"

(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünleri) başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu tip çalışmalar arz tarafında üretim artışı sağlayarak sadece iki ülkenin menfaatine değil, bölgesel hatta küresel olarak enerji krizinin çözümüne önemli derece katkı sağlayacak.

"HERKES MUTFAĞINDA KULLANABİLİR HALE GELECEK"

Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattının yüzde 97'si tamamlandı. Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek.