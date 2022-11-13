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Kaloriferini açmayanlar dikkat! Komşunuz dava açabilir

Bazı hane sakinleri soğuk havaların gelmesine rağmen doğalgazını açmadı. Doğalgaz faturası az gelsin diye mücadele eden vatandaşa kötü haber geldi. Ortam sıcaklığının 15 derecenin altına düşmesi durumunda komşunun dava açma hakkının bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:47
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Kaloriferini açmayanlara kötü haber. Komşu dava açabilir

Kaloriferini açmayanlar dikkat! Komşunuz dava açabilir
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Doğalgaz faturasını düşük getirmek amacıyla kaloriferini yakmayanlara kötü haber verildi. Bu durumun komşu ile davalık olmaya sebep olacağı ortaya çıktı.

Kat Mülkiyeti Kanunun 18. maddesi ile birlikte komşusunun kombiyi açmadığı ancak kendisinin kombiyi açtığı vatandaş bu madde ile konuyu mahkemeye götürmektedir.

Kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır.

Bu madde gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerekmektedir. Dolayısıyla kat malikleri ortam sıcaklığını 15 derecenin altına düşüremez.

Ortamın 15 derecenin altına düşmesi durumunda komşular dava açma hakkına sahip olur. Konuya ilişkin daha önce mahkemeden emsal nitelikte kararlar da çıkmıştı.

DOĞALGAZ FATURASININ AZ GELMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

-Petekleri dekoratif bir malzeme ile süslemeyiniz.

-Peteklerin önünde perde sarkmamalı, perdeler üstten sarksa bile petekle mesafesi en az 15 cm olmalı.

-Pencereleri çift çam öneriyoruz ve pencerelerin hava geçirmemesi gerekiyor.

-Ayrıca duvar ile petek arasına ısı yalıtım paneli konulabilir, böylece ısı dış değil iç ortama yönelir.

-Kombi markaları farklı olsa da çalışa prensipleri aynıdır.

-Kombilerin kışa girmeden önce mutlaka yılda bir kez yetkili servislerce bakımlarının yapılmalı.

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Salih Şengün
13.11.2022 17:19
İnanmayın, ben elektrikli ısıtıcı kullanıyorum ve sadece yatmak için eve geliyorum. Adam tüm gün evde oturuyor ben onu mu ısıtacağım.  
 
Erol Solak
13.11.2022 17:18
Saçma, benim alt kat daireyi yazlık olarak kullanıyor. Adam, yılda 1 ay geldiği dairenin kombisini mi açacak?..  
 
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