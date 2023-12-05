Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi

Kara para aklama, bahis oynatma ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın lüks araçları, kayyımların talebi üzerine Yediemin Otoparkı’ndan alınarak TMSF’ye götürüldü.

KAYNAK: İHA
Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi

Araçların konvoy halinde yola çıkması, akşam trafiğinde vatandaşların dikkatini çekti.

Polat çiftinin araçlarına el konuldu

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Polat çiftinin şirketine kayyım atandı. Polat çiftinin araçlarına da el konularak Ataşehir’de Yediemin Otoparkı’na çekildi. Polat çiftinin araçları arasında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royce gibi lüks markaların bulunduğu öğrenildi.

Kayyımlar araçları TMSF’ye gönderdi

Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı. Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı. Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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