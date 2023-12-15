Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına aykırı” davranışlardan dolayı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da arasında olduğu 16 kişi, İstanbul ve 6 ilde yapılan operasyonlarda tutuklanmıştı. Soruşturmayı yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporu inceledi. Raporda yer alan bilgilere göre, savcılık, Veysel Şahin ve Derkan Başer’i de soruşturmaya dahil etti.

NE OLMUŞTU

1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen ve sonrasında devam eden operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da içinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve defterlere el konulmuştu. MASAK tarafından yapılan ön inceleme raporunda, 3 firmanın tasfiye halinde olduğu ve bu firmaların aile üyelerine ait şirketlere sahte fatura keserek 200 milyon lira aktardığı tespit edilmişti. Bu para, aile üyelerine ait şirketler arasında dolaştırılmış ve sonunda Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alınmıştı.

Bu bilgiler ışığında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlemiş ve İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı baskın yapmıştı. Soruşturma devam ederken, ekipler, Dilan ve Engin Polat’ın sahip olduğu bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını sattığını ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmak istendiğini ortaya çıkarmıştı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.

Mahkeme, 27 şirkete kayyum atamıştı. Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.