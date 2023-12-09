Kızılcık Şerbeti'nde Dilan-Engin Polat çiftine gönderme: İdris bana bunu al diyorum, takipçiler bayılıyor

Son dönemlerin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ‘kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine gönderme yapıldı. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nde Dilan-Engin Polat çiftine gönderme: İdris bana bunu al diyorum, takipçiler bayılıyor

Show TV'de yayınlanan popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümünde ‘kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan gönderme dikkat çekti.

Dizideki Umut karakterinin organizasyon dükkanına müşteri olarak gelen çiftin arasındaki diyalog, Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı videolarda eşi Engin Polat'a söylediklerini anımsattı.

Dilan Polat'ın "Engin bana uçak al" söylemi, dizide "'İdris bana şunu al' diyorum takipçiler bayılıyor buna" şeklinde yer aldı.

Dizideki sosyal medya fenomeni karakter, "Bu parayı reklamlardan mı kazanıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Reklamlardan da geliyor ama bizim olayımız kozmetik. Bir sürü dükkan, bir sürü ürün. Türkiye genelinde 110 tane bayiimiz var."

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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