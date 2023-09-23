Özgür Demirtaş Dilan Polat’ı fena yakaladı. “Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum” demişti

Fenomen Dilan Polat, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. "Üzerimdeki kombin 350 bin TL" diyen Polat bununla da kalmadı ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" açıklamasında bulundu. Özgür Demirtaş bu konuda yorum yaparak dikkat çekti.

Özgür Demirtaş Dilan Polat’ı fena yakaladı. “Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum” demişti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat lüks yaşantısı ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Helikopter kiralaması olsun, kafasına para takması olsun, lüks evi olsun her daim gündeme gelmeyi başaran Polat, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Dilan Polat burada 'görgüsüz' yorumlarına sitem ederek görgüsüz olmadığının altını çizdi.

Kazancına dair sorular üzerine ise fenomen "Üzerimdeki kombin 350 bin TL" diyerek şoke etti.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ HESAPLADI

"Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum" diyen Dilan Polat harcamalarıyla da ağızları açık bıraktı. Polat "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum" deyince Özgür Demirtaş'tan paylaşım gecikmedi.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dilan Polat’ın açıklamalarına ilişkin “Maliye’nin incelemesi gereken güzel bir durum olmuş. Günde 750 bin harcayan biri bunun 5 katını kazansa, yılda 1.3 milyar lira kazanç yapar. Yılda 500 milyon liradan az vergi ödüyorsa bir incelemek lazım. "dedi.

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