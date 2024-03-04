Mucize otu böyle kullanın uçuğunuz tarihe karışsın

Naim Arıoğlu
Mucize otu böyle kullanın uçuğunuz tarihe karışsın
Yarpuz otunun tohumlarını kaynatılıp içilirse uçuğa fayda sağladığı ortaya çıktı.

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde çok ilgi görmektedir. Ancak bunları kullanmaya başlamadan önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Yarpuz otunun tohumları, kaynatılarak içildiğinde uçuk tedavisine yardımcı olduğu belirlendi.

YARPUZ OTU HAKKINDA BİLGİLER

Ballıbabagillerden olan yarpuz otu, 10 -30 cm. uzunluğunda, çok yıllık ve dayanıklı bir bitkidir. Gövdesi ve yaprakları tüylü olup, dik veya yatık şekilde büyüyebilir. Yaprakları oval biçimli ve kısa saplıdır.

Çiçekleri ise pembe-mor renklidir. Çiçek ve yaprakları, gövde boyunca belirli aralıklarla dizilmiştir.

Bitki, küçük tohumlarını saçarak ürer. Güçlü bir kokusu vardır.

Akdeniz bölgesinde eski çağlardan beri bilinen ve özellikleri değerlendirilen yarpuz, bazı yerlerde nane alternatifi olarak pazarlarda satılmaktadır.

FAYDALARI…

Kalp ve mide sağlığını destekler.

Tohumları kaynatılıp içildiğinde uçuk ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Erkeklerde cinsel gücü artırır.

Vücutta oluşan kasılmaları ve stresi azaltır.

Mide ve bağırsaklarda gaz oluşumunu önler.

Sindirim sistemini düzenler.

Öksürüğe ve balgama karşı etkilidir.

Kadınlarda adet dönemini kolaylaştırır ve rahim kasılmalarını güçlendirir.

NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş yarpuz yaprağından 1-2 tatlı kaşığı alınır ve üzerine 1 bardak kaynar su eklenir. 10-15 dakika demlenmesi beklenir. Çay, günde üç defa içilebilir.

UYARI : Fazla tüketilirse baş ağrısı ve göz kararması yapabilir.

Hamilelikte yarpuz kullanımı düşüğe yol açabilir.

Böbrek problemi olanlar yarpuz kullanmamalıdır.

UÇUK NEDİR?

Uçuk, herpes simpleks adlı virüsün sebep olduğu, ağız bölgesinde (dudak, diş eti, ağız içi) veya cinsel organlarda kabarcık ve yara şeklinde ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır.

Herpes Simpleks virüsünün sekiz çeşidi vardır ve en sık üç çeşidi görülür.

İlgili Haberler
Mucize otun neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Hafızaya iyi geliyor. Kavrama gücünü artırıyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Strese iyi geliyor. Kanserle savaşıyor. Enfeksiyon gidericidir. Mucize otun faydaları göz dolduruyor
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor
Son Haberler
Sarı leke hastalığına iyi gelen iki besin Sağlık
Sarı leke hastalığına iyi gelen iki besin
Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar Spor
Icardi'den Beşiktaş'a flaş gönderme! Peş peşe paylaşımlar
PKK’nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz hale getirildi Gündem
PKK’nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz hale getirildi
Murat Kurum: Sadece İstanbul’un meselelerine odaklanacağız Siyaset
Murat Kurum: Sadece İstanbul’un meselelerine odaklanacağız
Adana'da zehir tacirlerine operasyon. 22 tutuklama Yerel Haberler
Adana'da zehir tacirlerine operasyon. 22 tutuklama
Flaş... Flaş... TÜİK enflasyonu açıkladı Ekonomi
Flaş... Flaş... TÜİK enflasyonu açıkladı