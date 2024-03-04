Mucize otu böyle kullanın uçuğunuz tarihe karışsın

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler, günümüzde çok ilgi görmektedir. Ancak bunları kullanmaya başlamadan önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Yarpuz otunun tohumları, kaynatılarak içildiğinde uçuk tedavisine yardımcı olduğu belirlendi.

YARPUZ OTU HAKKINDA BİLGİLER

Ballıbabagillerden olan yarpuz otu, 10 -30 cm. uzunluğunda, çok yıllık ve dayanıklı bir bitkidir. Gövdesi ve yaprakları tüylü olup, dik veya yatık şekilde büyüyebilir. Yaprakları oval biçimli ve kısa saplıdır.

Çiçekleri ise pembe-mor renklidir. Çiçek ve yaprakları, gövde boyunca belirli aralıklarla dizilmiştir.

Bitki, küçük tohumlarını saçarak ürer. Güçlü bir kokusu vardır.

Akdeniz bölgesinde eski çağlardan beri bilinen ve özellikleri değerlendirilen yarpuz, bazı yerlerde nane alternatifi olarak pazarlarda satılmaktadır.

FAYDALARI…

Kalp ve mide sağlığını destekler.

Tohumları kaynatılıp içildiğinde uçuk ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Erkeklerde cinsel gücü artırır.

Vücutta oluşan kasılmaları ve stresi azaltır.

Mide ve bağırsaklarda gaz oluşumunu önler.

Sindirim sistemini düzenler.

Öksürüğe ve balgama karşı etkilidir.

Kadınlarda adet dönemini kolaylaştırır ve rahim kasılmalarını güçlendirir.

NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş yarpuz yaprağından 1-2 tatlı kaşığı alınır ve üzerine 1 bardak kaynar su eklenir. 10-15 dakika demlenmesi beklenir. Çay, günde üç defa içilebilir.

UYARI : Fazla tüketilirse baş ağrısı ve göz kararması yapabilir.

Hamilelikte yarpuz kullanımı düşüğe yol açabilir.

Böbrek problemi olanlar yarpuz kullanmamalıdır.

UÇUK NEDİR?

Uçuk, herpes simpleks adlı virüsün sebep olduğu, ağız bölgesinde (dudak, diş eti, ağız içi) veya cinsel organlarda kabarcık ve yara şeklinde ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır.

Herpes Simpleks virüsünün sekiz çeşidi vardır ve en sık üç çeşidi görülür.