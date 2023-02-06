Enkaz altında sağ kalanlar ne yapmalı?

İŞTE ENKAZ ALTINDA KALINIRSA YAPILMASI GEREKENLER

Aktif Dinlenme ve Aktif Uyku durumuna geçin.

Dış Sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye ve cevap vermeye çalışın.





Nefes alıp-verirken bir ritim tutturun.

Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler verin. Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Zihninizde olumsuz düşünceler yaratmayın. Sevdiğiniz imgeleri zihninizde canlandırın





Enkazda başka kişiler varsa onları da telkin edin.

İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.



Rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rasgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatırlar. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.





Rastgele hareket etmeyin. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.

Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun, paniğe kapılmayın.

