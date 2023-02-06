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Kahramanmaraş'taki cezaevine gaz maskesi dağıtıldı

Deprem cezaevlerini de etkiledi. Türkoğlu L Tipi ve Aksu E Tipi cezaevlerinde herhangi bir yıkımın olmadığı ancak Türkoğlu’nda gaz kaçağı olduğu ve mahpuslara maske dağıtıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:55
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Kahramanmaraş'taki cezaevine gaz maskesi dağıtıldı

Kahramanmaraş'taki cezaevine gaz maskesi dağıtıldı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem cezaevlerini de etkiledi. 

Mahpus yakınlarından öğrenilen bilgilere göre, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta bulunan Türkoğlu L Tipi ve Aksu E Tipi cezaevlerinde herhangi bir yıkımın olmadığı ancak Türkoğlu’nda gaz kaçağı olduğu ve mahpuslara maske dağıtıldığı belirtildi.

Malatya Akçadağ T Tipi, Gaziantep H Tipi, Diyarbakır T Tipi, İskenderun T Tipi, Siverek T Tipi, Elazığ E Tipi, Adana F tipi ve Urfa E Tipi cezaevlerinde herhangi bir yıkım ve can kaybı bulunmuyor.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Malatya’da ise mahpus yakınlarından göçük altında olduğu öğrenildi. 

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