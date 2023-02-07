Enkaz altında kalan Kahramanmaraş Belediyesi sporcularıyla ilgili açıklama

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 5 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 5’e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız." denildi.