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Enkaz altında kalan Kahramanmaraş Belediyesi sporcularıyla ilgili açıklama

Türkiye Güreş Federasyonu enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 06:29
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Enkaz altındaki güreşçilerden haber var

Enkaz altında kalan Kahramanmaraş Belediyesi sporcularıyla ilgili açıklama
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Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 5 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 5’e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız." denildi.

 

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