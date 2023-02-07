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Her yerden yardım çığlıkları yükseliyor: Hipotermi tehlikesi var çok acil

Depremin etkilediği kentlerden yardım çığlıkları yükseliyor.  Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi olduğunu belirterek acil yardım istedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:49
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Her yerden yardım çığlıkları yükseliyor

Her yerden yardım çığlıkları yükseliyor: Hipotermi tehlikesi var çok acil
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin Habertürk yayınında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Deprem sonrası en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay’da var. Yerel imkânlarla vatandaşların bakımını sağlamamız mümkün değil. Çok acil yardıma ihtiyacımız var” diye konuştu.

“BİZİM YETERLİ OLMAMIZ İMKÂNSIZ”

Savaş konuşmasında şunları kaydetti:

“Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var. Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız. Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var.

Kente ulaşan yollarda çok büyük sorun yok. Bazı yerlerde yıkım var ancak ana yollar çalışıyor.”

FATMA ŞAHİN: 60 BİN NÜFUSLU İLÇENİN YARISI YOK

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube programına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok” dedi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Gaziantep’te depremden etkilenen bir vatandaş “Bu sabah 04.00’ten 15.00’e kadar bir balyoz ve bir kürekle 20 kişi halk olarak çalıştık. Bir tane ekip görmedik.” dedi.

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Yeter artik
7.02.2023 10:16
Yollar. Havaalanları çokmus hep yalan anlatıyorlar .düşün su milletin yakasından .şunu yaptık bunu yaptık .yaa deprem vergisi ile sağlam binalar niye yapmadınız  
 
osmaniyeli
7.02.2023 10:05
Osmaniyeli olarak yazıyorum burada devlet yok var diyen bu ülkenin en büyük yalancısıdır nerede uçan Türkiye yalan hep yalan inanmıyorsa kendi gelsin görsün gelebilirse  
 
Vatandaş
7.02.2023 10:01
Askerimiz niye yardım etmiyor. Herkes daha hızlı olmaz mı şu dar zamanda?  
 
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