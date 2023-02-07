Depremde 6 bin 217 bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6217 bina yakıldı. 2971 kişinin hayatını kaybederken, 15 bin 834 kişinin de yaralandı.
Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.13'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.
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