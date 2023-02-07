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Depremde 6 bin 217 bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yıkılan bina sayısı 6217 olarak açıklandı. Depremde can kaybı 2921, yaralı sayısı ise 15 bin 834 olarak belirtildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 07:35
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Depremde 6217 bina yıkıldı

Depremde 6 bin 217 bina yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6217 bina yakıldı. 2971 kişinin hayatını kaybederken,  15 bin 834 kişinin de yaralandı. 

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.13'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Sarsıntı, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. 

 

 

 

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