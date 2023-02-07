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Erk Acerer 'Büyük depreme kimse bir şey yapamaz' diyen Gani Müjde’ye fena cevap verdi

Yazar Gani Müjde’nin ‘Büyük depreme kimse bir şey yapamaz’ şeklindeki paylaşımına Erk Acarer fena cevap verdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:30
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Erk Acerer Gani Müjde’ye fena cevap verdi

Erk Acerer 'Büyük depreme kimse bir şey yapamaz' diyen Gani Müjde’ye fena cevap verdi
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 2 depremde son verilen rakamlara göre 2 bin 921 kişi hayatını kaybederken 15 bin 834 kişi yaralandı. Öte yandan özellikle Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta arama ve kurtarma çalışmalarının başlamadığı çok sayıda yıkılmış bina bulunuyor.

Yazar Gani Müjde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda felaketin büyüklüğüne dikkat çekerek “Kimse devlete , belediyelere , yardım ekiplerine laf etmesin” dedi. Gani Müjde’nin yaptığı paylaşım şöyle:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşıyor olabiliriz. Kimse devlete , belediyelere , yardım ekiplerine laf etmesin. Bu büyüklükteki bir felakete yapacak bir şey yok maalesef. Birlik olalım ama deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmadan bundan sonrası için tedbir alalım.”

 

ERK ACARER’DEN FENA YANIT

Gani Müjde’nin paylaşımına Erk Acarer’den sert yanıt geldi. “Nadir de olsa komik olabiliyorsunuz” diyen Acarer “TSK’yi kısmi olarak çıkaranlara, kapanan yol ihalelerini 5’li çeteye verenlere, borsadaki çimento fiyatlarının yükselişine göz yumanlara, deprem bilindiği halde çürük binaları teşvik edenlere de laf etmeyelim öyleyse. Nadir de olsa komik olabiliyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

 

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Asf
7.02.2023 10:02
Gani sınır tanımamış.  
 
Naci
7.02.2023 09:44
Akıl yaşta değil baştadır,ne diyorsun arkadaş sen  
 
VATAN
7.02.2023 09:40
50 milyar dolar suriyeden gelenlere harcadık dediler. Deprem paralarını onlara harcayasınız diye vermedik GANİ efendi. sen git ayakkabılarını temizle  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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