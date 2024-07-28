Enkaz devralmaya hazır ol Özgür Özel…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başdanışmanına sordu;

-Simit kaç lira?

Başdanışmanı Erdoğan’ın çay- simit hesabı yapacağını zannedip başını öne eğerek yanıtladı.

-10’a da 15 liraya da var.

AKP Meclis grup toplantısında CHP’li belediyeleri suçlayan Erdoğan dedi ki;

-“Öyle 25 kuruşa simit yok.”

AKP’li milletvekilleri ayağa fırlayıp alkışladılar.

Erdoğan şöyle devam etti;

-“Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.”

Aklıma Erdoğan’ın müsaade ettiği KÖİ- YİD soygun projeleri geldi.

-KÖİ: Kamu-Özel İşbirliği

-YİD: Yap-İşlet-Devret

Erdoğan demişti ki;

-“Cebinizden tek kuruş çıkmayacak…”

Garanti ödemeler için 2024’te yandaş müteahhitlere şu ödeme yapılacak;

-162,4 milyar lira…

Kimin cebinden çıkacak?

Vergi vermeyen sığınmacılardan değil tabii.

Vergi veren Türk milletinin cebinden çıkacak.

Proje de verilen sözler de yalan, dolan, talan…

Erdoğan AKP’li belediyelerin 25 yıllık iktidarlarında dağ gibi biriken vergi ve SGK borçları için dedi ki:

-“Kaynağından keseceğiz.”

AKP’li başkanlar parsel, parsel rant dağıtıp enkaz devretti...

CHP’li başkanlar enkaz devralıp borçları ödesin…

Çok uyanıklar çok…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki;

-“İlk seçimde CHP’yi iktidar yapacağım.”

Diyelim ki erken seçim oldu ve CHP’nin adayı Cumhurbaşkanı seçildi.

Alıştıra, alıştıra söyleyeyim Özgür Özel’e…

Bir;

Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002’de Türkiye’nin net dış borcu şöyleydi;

-89,7 milyar dolar…

Millî gelire oranı yüzde 37,7 idi.

İki;

31 Mart 2024 itibarıyla Türkiye’nin net dış borcu şöyleydi:

-506,8 milyar dolar…

Millî gelire oranı yüzde 43,8 oldu.

Üç;

Erdoğan iktidarı 2024’te faize şu ödemeyi yapacak;

-1 trilyon 254 milyar lira…

Dört;

Türkiye son 20 yılda faize şu rakamı ödedi:

-563 milyar dolar…

Enkaz devralamaya hazır ol Özgür Özel…

Erdoğan’a da bir çift sözüm var:

-Sen önce bu enkaz halindeki ekonomik tablonun hesabını ver sonra belediye borçlarından söz et…

-Yok, öyle 25 kuruşa simit