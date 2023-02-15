Enkazdan çıkarıldı ailesi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, Hatay’da deprem sonrası yıkılan evde ailesiyle kaldığı enkazdan vatandaşlar tarafından çıkarılan 14 yaşındaki çocuk yaşadığı anları anlattı. Kasım’ın 4 kişilik aileden tek kalan olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası Antakya’da oturdukları evi üstlerine yıkılan Kasım Mert Güraslan’ın 4 kişilik aileden tek hayatta kalan oldu. 14 yaşındaki çocuk ilk gün enkaz altından vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Tedavisi Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde devam eden Güraslan’ın 2 ameliyat geçirdiği öğrenildi. Hasta yatağından yaşadığı korku dolu anları anlatan Güraslan, “Bir anda uyandık hep birlikte. Yıkılma anıydı. Kapının önüne gittik bir anda her şey yıkıldı. İki ayağımda enkaz da sıkıştı. Sabaha doğru tanımadığım abiler geldi 3 kişiydiler. Ayağımı çıkardılar götürdüler bir arabanın içine koydular beni ayağımı peçete ile sardılar. Su yiyecek falan verdiler. Beni çıkartanlara çok teşekkür ederim. Beni ilk çıkardıkları anlarda ailemi düşündüm” dedi.