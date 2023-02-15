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Ünlü İspanyol şef José Andrés depremzedeler için seferber oldu. Bağış topluyor

Ünlü İspanyol şef José Andrés, kurucusu olduğu World Central Kitchen ile depremzedeler için seferber oldu. Ünlü oyuncu Drew Barrymore, Andrés’ın videosunu yayınlayarak "Eğer imkânınız varsa ve yapmaya meyilliyseniz buraya bağışta bulunun" dedi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:25
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Bağış topluyor! Ünlü İspanyol şef José Andrés depremzedeler için seferber oldu

Ünlü İspanyol şef José Andrés depremzedeler için seferber oldu. Bağış topluyor
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Ünlü İspanyol şef José Andrés, 2010’da doğal afetlerin ardından afetzedelere yemek sağlamaya kendini adamış, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan World Central Kitchen’i kurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre; José Andrés, 2010’dan bu yana doğal afetin meydana geldiği birçok ülkede afetzedeler için bağış topladı hem de onlara yemek sağladı. Andrés, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip deprem sonrası ülkemize gelerek yardım çalışmalarına katıldı.

José Andrés, çektiği videoları yayınlayarak depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Andrés, şu ana kadar yaklaşık 111 bin TL bağış toplamayı başardı. Bağış hedefi 947 bin TL olarak belirlendi.

José Andrés’ın çabalarına birçok takipçisi kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu Drew Barrymore, Andrés’ın videosunu yayınlayarak şu ifadesini paylaştı: Eğer imkânınız varsa ve yapmaya meyilliyseniz buraya bağışta bulunun.


 

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