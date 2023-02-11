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Enkazdan çıkartılan liseli genç günleri unuttu

Kahramanmaraş’ta ekiplerin hummalı çalışması sonucunda enkazdan 119 saat sonra lise öğrencisi Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ilk isteği ise “su” oldu. 

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 06:52
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Enkazdan çıkartılan liseli genç günleri unuttu

Enkazdan çıkartılan liseli genç günleri unuttu
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler hiç durmadan aralıksız yeni bir can kurtarma umuduyla hareket ediyor. UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi. 

Yapılan çalışmalar sonucunda lise öğrencisi Kamil Can Ağdaş’a ulaşıldı. Gencin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” ve ilk isteği ise “su” oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi. Öte yandan dayısı Haluk Besin, enkazdan sağ çıkarılan yeğeni Kamil Can'a sarılıp öptü.

 

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