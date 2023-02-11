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Antakya’da ‘baraj patladı’ iddiası ortalığı karıştırdı: Ekipler kurtarma çalışmalarını bırakıp kaçmaya başladı

Depremlerin etkisini en çok gösterdiği illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde "Baraj patladı" iddiası ortalığı karıştırdı. Arama kurtarma ekipleri dahil birçok vatandaş işini bırakıp kaçışmaya başladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 03:59
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Ekipler kurtarma çalışmalarını bırakıp kaçmaya başladı. Antakya’da ‘baraj patladı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Antakya’da ‘baraj patladı’ iddiası ortalığı karıştırdı: Ekipler kurtarma çalışmalarını bırakıp kaçmaya başladı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma ekiplerinin Antakya ilçesinde çalışmaları sürerken ilginç bir olay yaşandı.

"BARAJ PATLADI" İDDİASI

Bir anda yayılan "Baraj patladı" iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı. Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı. Antakya'da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün" anonsuyla panik havası dağıldı.

BAKAN KİRİŞÇİ VE VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yarseli Barajı patladı haberi tamamen yalandır. Barajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki haberlere inanmayın.”

Son Dakika: Hatay'da büyük panik! 'Baraj patladı' iddiası ortalığı karıştırdı

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