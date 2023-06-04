Erbakan'dan canlı yayında muhabire AKP tepkisi

Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında kendisine “AK Parti milletvekili” diyen muhabire tepki gösterdi.

Erbakan'dan canlı yayında muhabire AKP tepkisi

Editör: Osmancan Erok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Haber Global canlı yayınına katıldı. Erbakan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı desteklemişti.

Canlı yayında Erbakan ile muhabir arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Erbakan muhabrin bir sözünü duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi ve hemen araya girdi.

Erbakan canlı yayında gazetecinin "AK Parti milletvekili olarak da ağırlıyoruz kendisini" ifadesine karşı tepki gösterdi.

Sakin bir şekilde yanıt veren Erbakan "Çok büyük bir yanlışlık oldu. AK Parti milletvekilliğiyle bir ilgimiz yok. Yeniden Refah Partisi milletvekiliyiz" ifadelerini kullandı

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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