Erden Timur 35 milyon doların akıbetini açıklayamadı

Kıran, Başkanvekili Erden Timur’un kulübe verdiği 35 milyon dolarlık paranın akıbetini merak ettiğini ancak hiç kimseden bunun yanıtını alamadığını ifade etti.

Turgay Kıran, Akademi Futbol YouTube kanalında Emre Tilev’in sorularını yanıtladı. Kıran, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

Bir arkadaşımız 35 milyon dolar veriyor Galatasaray’a, gönlümüzde yeri var. Ama sorduk nasıl verdin, ne şartlarda verdin, niçin verdin? Çünkü sponsorluk yaptı, karşılığında ne verdi ne aldı? İnşaat yaptı, karşılığında ne verdi ne aldı? Bize bunları açıklar mısın dedik, bunun cevabını alamadık hala.

Cevabını alamazken de diyorlar ki, bunlar aramızdaki işler, açığa çıkmasın. Anladım da ben Galatasaray Spor Kulübü üyesi olarak Erden Timur’un verdiği 35 milyon doları soramayacaksam, nasıl bir üyeyim ki? Ama bilinmez bir Erden Timur, herkes için muamma, taraftar için kahraman.

Bir insan Galatasaray’dan daha büyük hissederse kendini, Erden Timur gibi olur. Adam kendi kendine “Biliyor musunuz benim ne iş yaptığımı” deyip bütün yönetimi rezil edip, hiçbir şey yapmadıklarını söyleyip her şeyi kendi yaptığını söyledi.

Erden Timur dedi ki “Ben aynı zamanda paraya bakıyorum, inşaatlara bakıyorum, futbola bakıyorum, altyapıya bakıyorum” diyor. Her şeyi ben yapıyorum diyor. O zaman Dursun Özbek’i biz niye seçtik?

Yönetim niye var orada? Demek ki Erden Timur’u seçseydik tek başına gelip her şeyi hallederdi. Ben bunu anlamıyorum.



