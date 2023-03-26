Galatasaray Kasımpaşa'ya taşınıyor

Galatasaray ligi şampiyon tamamlarsa gelecek sezon Şampiyonlar Ligine 1’nci ön elemeden katılacak. 20 Haziran’da rakibi belli olacak. İlk maçını 11-12 Temmuz’da oynayacak.

Haziran'da kritik dönemde Florya’da inşaat çalışmaları başlarsa Eylül’e kadar takımın nerede idman yapacağı merak konusu oldu.

Fotospor'un haberine göre Sarı - Kırmızılılar NEF Park'ta idmanlar yapılabilir. Ancak sürekli statta idman yapmak zemini bozabilir. Bu yüzden Galatasaray'ın bu sürede Süper Lig'de yer alan Kasımpaşa'nın idman tesislerini geçici olarak kullanmak için izin isteyebileceği konuşulmaya başlandı.

Sezon öncesi yaz kampı yurt dışında yapılsa da, Temmuz’dan itibaren resmi maçlar, muhtemelen Ağustos ayında da ligler başladığında Galatasaray’ın idmanlarını yapması için İstanbul'da ekstra saha bulmak zorunda kalacak.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, takımın yeni sezon itibarıyla Kemerburgaz'daki yeni tesislere taşınacağını müjdelemişti.

Kulübü ekonomik açıdan düzlüğe çıkaracak projeler hakkında detaylı bilgiler veren Timur, şunları kaydetti: Bugüne kadar bu kadar planlanmış, sürdürülebilir bir sistem, model yapılmadı. Mecidiyeköy otel olarak yapılmıştı, sonra ofise çevrilecekti, onu konut projesine çevirdik. Konut projesini Burak başkan zamanında projelendirip iletmiştim. Dursun başkan zaten gayrimenkuller konusunda her şeyi çok hızlı, öncü şekilde yapar. Mecidiyeköy'deki daireler hızlıca satıldı. Oradan gelen para, satın alınan 40 dönümlük Florya arsasının 1 milyar 100 milyonluk kredisinin ödenmesi için blokede tutuluyor, hem para hem evraklar.

Deprem felaketi nedeniyle Kemerburgaz'daki temel atmanın ertelendiğini açıklayan Erden Timur, "Florya'daki projeye haziran veya temmuzda başlıyoruz. Eylülden itibaren Kemerburgaz'a taşınacağız" demişti.







