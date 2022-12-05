Adnan Polat'tan heyecanlandıran Ronaldo açıklaması. 'Erden Timur ikna edebilir'

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, özellikle sosyal medyada çıkan Cristiano Ronaldo ile ilgili iddialara çarpıcı bir yorum getirdi.

Başkan Dursun Özbek'e verdiği destekle gündemde olan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Dursun Özbek ve Erden Timur çok iyi bir futbol ekibi oldular. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim.

Olmasını isterim dedi. Ronaldo'yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo'yu da ikna edebilir"