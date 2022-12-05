5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Adnan Polat'tan heyecanlandıran Ronaldo açıklaması. 'Erden Timur ikna edebilir'

Adnan Polat'tan heyecanlandıran Ronaldo açıklaması. 'Erden Timur ikna edebilir'

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 19:29
Takip Et

'Erden Timur ikna edebilir' Adnan Polat'tan heyecanlandıran Ronaldo açıklaması

Adnan Polat'tan heyecanlandıran Ronaldo açıklaması. 'Erden Timur ikna edebilir'
+
Aa
-

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, özellikle sosyal medyada çıkan Cristiano Ronaldo ile ilgili iddialara çarpıcı bir yorum getirdi.

Başkan Dursun Özbek'e verdiği destekle gündemde olan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Dursun Özbek ve Erden Timur çok iyi bir futbol ekibi oldular. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim.

Olmasını isterim dedi. Ronaldo'yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo'yu da ikna edebilir"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adanalı
5.12.2022 19:42
Araplar 2,5 Yıllığına 500 Milyon Euro vermiş ve anlaşmışlar Adnan Polat Hayal aleminden ne zaman çıkar bakacağız...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
5
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
6
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
7
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿TFF binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısında
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.