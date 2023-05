Erden Timur verdiği sözü tutacak mı?

‘Galip gelmenin bir şey değiştirmediği’, ’Net bir operasyonun ve masa başı mevzusunun hakikatten olduğu’ Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’ı tebrik ederek yazıma başlamak istiyorum.

Yanlış anlaşılmasın yukarıda bahsettiğim ifadeler bana ait değil. Bu ifadelerin tamamı Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur’a ait.

Bu sezon “Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu ligi bitirtmeyiz.” söylemiyle akıllara kazınan Timur, bu sözleri 1 Nisan’da oynanan ve Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyetle tamamladığı Adana Demirspor maçının ardından sarf etmişti.

Erden Timur’un “Galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor.” ve “Belli ki net bir operasyon var, bu masa başı mevzusu hakikatten var.” sözleri üstüne düşünülmesi gereken sözler olsa da bu yazının konusu biraz daha farklı.

Timur’un aynı basın toplantısında kullandığı ve kayda değer olan bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum.

“Lig içerisinde yapmayacağız ama lig sonunda zaten tüm kayıtlarıyla ve konularıyla elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Şu an yapmamamızın sebebi dediğim gibi bu ligin gerginliğini arttırmak istemiyoruz. Ama şunu bilin ki her şey açık"

Bu sözler tam iki ay önce sarf edildi. Bugün geldiğimiz noktada Timur’un kendi deyimiyle ‘Galip gelmenin bir şey değiştirmediği’,’ net bir operasyonun ve masa başı mevzusunun hakikatten olduğu’ Süper Lig’de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın fikstüründeki son maç Hatayspor ile olduğu için lig Fenerbahçe maçıyla resmen sonlanmış olacak.

Yani Erden Timur’un verdiği söze istinaden elindeki verileri 3 veya 4 gün sonra açıklayacağını tahmin ediyoruz.

Bizler için geri sayım başladı.

Gerçekten ‘tüm kayıtlarıyla ve konularıyla ellerindeki her şeyi’ merak içerisinde bekliyoruz.