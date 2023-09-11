“Siz bilir misiniz, başarısızlıkları tek başına göğüslemenin ne büyük cesaret istediğini?”

EURO 2008 elemlerine 3 maç seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezasıyla başlayan millilerimiz eleme grupları serüvenine Almanya’da oynanan 2-0’lık Malta galibiyetiyle başlamış daha sonra deplasmanda 1-0’la Macaristan’ı geçmiş yine Almanya’da oynan maçta Moldova’yı 5-0 gibi net bir skorla alt etmiş ve deplasmanda Yunanistan’ı 4-1 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı.

Yine Almanya’da oynanan Norveç maçında 2-0 geriye düşen millilerimiz bugün Milli Takımlar Sorumlusu olan Hamit Altıntop’un iki golüyle maçtan beraberlikle ayrılmıştı.

Daha sonra deplasmanda Bosna Hersek’e karşı oynanan maç 3-2 kaybedilmişti.

Milli takımımızda artık kazan iyice kaynıyordu.

Bu maçtan 3 ay sonra oynanacak Malta maçı takımımızın toparlanması ve yükselmesi adına önemli bir maç olarak görülüyordu. Zaten rakibin de bize göre fazlaca zayıf olması işleri kolaylaştıracak gibi duruyordu.

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Maçta iki kere geriye düşen millilerimiz beraberliği 78. dakikada kurtardı.

16 yıl önce bugün, tarih 11 Eylül 2007… Artık kaynayan kazan taşmak üzereydi ve Türk futbolseverler hesap vermesi gereken ya da daha doğru tabirle bir günah keçisi arıyordu.

İşte o beklenen an gelmişti. Beşiktaş İnönü Stadı’ndan oynanacak Macaristan maçından önce basın toplantısı düzenlenirken daha üç gün önce millilerimizin yaşattığı şok ve utanç hala sıcaktı.

Eleme gruplarından takımı turnuvaya taşıyacak olan ve daha sonra EURO 2008’de tarih yazacak o takımın patronu Fatih Terim kameraların karşısına geçti.

İşte herkesin aradığı günah keçisi…

Ve fitil ateşlendi.

Malta maçından sonra yapılan eleştirilerin, takıma ve kendisine etkisinin sorulması üzerine Terim, “Sağduyu sahibi insanların eleştirilerini dikkate alıyoruz” diye başladı söze. Daha sonra yıllarca geçerliliğini koruyacak o sözleri döküldü ağzından:

“Hatasız emek olmaz. Ben zaferleri yaşadım, başarısızlıkları tattım ve bunları başarırken de başarısız olurken de bir emek sarf ettim. Siz bilir misiniz, başarısızlıkları tek başına göğüslemenin ne büyük cesaret istediğini? Ben o cesareti gösterdim. Sadece evime gittim, sığınacağım tek liman ailem oldu. Yine karşınızdayım, aslanlar gibiyim, yine aslan gibi oyuncularımın başındayım.”

Terim devam etti bugün bile çoğu futbolseverin hatırladığı o sözleri söylemeye:

“Kimsenin tatmadığı başarıları tattım. Bunlar için çok büyük bir yüreğe sahip olmak gerekir. Bu tuzağa düşer miyiz? Oyuncularımın kılına dokunmam. Sonucu ben tayin ederim, onlar değil, 'Artık yeni şeyler söylemenin zamanıdır, cancağzım' demiş şair. Artık yeni şeyler önerin, siz de değişin. Ağır eleştirilerin bizim katımızda hiçbir değeri yoktur. Arkadaşlarımız ve biz, bu salvo atışı içinde Macaristan maçına onları nasıl hazırlarız, onun yoğunluğu içindeyiz. Zaten bu konuda tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm.”

“Yine karşınızdayım, aslanlar gibiyim, yine aslan gibi oyuncularımın başındayım.” diyen Terim’in öğrencileri o maça aslanlar gibi çıktı Macaristan’ı 3-0 yendi. O eleme gruplarının ardından da ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz zaten.

Gelelim bugüne. A Milli Futbol Takımı’mız oynadığı son maçta futbolcusundan teknik heyetine, yöneticisinden başkanına hepimize bir ‘milli utanç’ yaşattı. Hiç kimse ay yıldızın ağırlığını taşıyamadı.

Kimse de çıkıp “Başarısızlık benim” demedi.

Zaten eleştirilerin hedefinde olan üç kişi var. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve teknik direktör Stefan Kuntz.

Sırasıyla gidelim…

Maçın ardından basın toplantısında konuşan stajyer teknik direktör Stefan Kuntz bırakın başarısızlığın sorumluluğunu üstüne almayı ortada bir başarısızlık olduğunu bile kabul etmiyor.

“Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela?" sözleriyle bu konuyu kestirip attı.

İkinci isim Hamit Altıntop. Biz daha önce yaptığı gibi masayı yumruklar 85 milyona racon keser diyorduk ama öyle olmadı. Bir gün boyunca sessizliğini koruyan Altıntop sosyal medyadan açıklama yapmakla yetindi. “Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar” diyen Altıntop da ortada var olan başarısızlığı sahiplenmek bir yana dursun kabul bile etmedi.

Son olarak futbolun başındaki isim Mehmet Büyükekşi.

Bugün AA Spor’a konuşan Büyükşekşi çok sevdiği stajyer teknik direktörüne sahip çıktı. Daha sonra da “Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik” diyerek önce başarısızlığı tek maça indirdi daha sonra indirgediği bu başarısızlığı herkese bölüştürdü.

Yine dönüyoruz dolaşıyoruz Fatih Terim’in 2007’de söylediği o sözlere geliyoruz.

“Siz bilir misiniz, başarısızlıkları tek başına göğüslemenin ne büyük cesaret istediğini?”