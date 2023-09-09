Milli takımda kim elini taşın altına sokacak?

A Milli Futbol Takımı’mız bu akşam futbolcusundan teknik heyetine, yöneticisinden başkanına hepimize bir ‘milli utanç’ yaşattı.

Bu gece hiç kimse ay yıldızın ağırlığını taşıyamadı.

Bu sonuçla birlikte son bir yılda koca bir ülkeye Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının ardından bu maçla birlikte üçüncü büyük hayal kırıklığını yaşatmış oldular.

Peki, kimdir bunun sorumlusu?

Kim elini taşın altına sokacak?

Fazla uzağa gitmeye gerek yok.

Hatırlarsınız yaklaşık bir yıl kadar önce Faroe Adaları karşısında alınan 2-1'lik şok mağlubiyetin ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu sıfatıyla TRT Spor yayına çıkan Hamit Altıntop devletin kanalında masaya elini vura vura ülke vatandaşlarına racon kesti.

Altıntop, masaya vura vura meydan okuyup şu sözleri söylemişti:

"İstişaremizden sonra diyorum ki, ya biz yola devam ediyoruz. Biz kararlıyız. Burada hiçbir soru işareti var mı? Ben diyorum ki, burada bir iddia. Benim yorumum bu iddiayı kapatır ya. Bunun 15 yerde gündem olması başka ne olabilir arkadaşlar? Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz."

“Ben sorumluyum ya”

Bu söz çok kıymetli.

Hamit Altıntop’un kendi sözlerinden yolara çıkarak bugün yaşanan utancın baş sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı şekilde stajyer Alman hocayı A Milli Futbol takımının başına getirip işlerin sarpa sarmasından da kendisini sorumlu tutabiliriz.

O zaman sadece Stefan Kuntz’u istifaya çağırmakla bu iş bitmeyecek.

Kuntz’un yanında bu işin sorumlusu kim ise istifa etmesi gerekiyor.

Türk futbolunun ne Kuntz ile ne de Kuntz’un sorumluluğunu üstüne alanlar ile harcanacak 1 dakikası bile yok.