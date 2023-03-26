﻿Erdoğan 3. kez aday olamaz…

Eski Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan'a sordum:

-2014 ve 2018'de iki kez seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü defa aday olup olamayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Tufan Algan dedi ki;

"Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağı konusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce dile getirmişti.

Tecrübelerime dayanarak sizin söylediklerinizle ilişkilendirdiğimde üçüncü defa aday olamayacağını düşünüyorum.

Ancak Meclis erken seçim yapar aday olması için.

3 Kasım 2002 seçimlerinde de Tayyip Bey milletvekili olabilir mi olamaz mı tartışması vardı.

2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 11'inci maddesi, Türk Ceza Yasasının 312'nci maddesinden mahkûm olanların milletvekili seçilemeyeceğini söylüyor.

O zaman Tayyip Bey kendisini İstanbul birinci bölge birinci seçim çevresinden ilk sırada aday gösterdi. Bu şekilde geçici milletvekili listesinde yer aldı. O zaman seçime girebilir mi giremez mi konusu sorun oldu.

Kuruldaki oylamada 3 girer, 3 giremez oyu geldi.

7 asil üye olmamız hasebiyle son oy benimdi.

Ben de giremez deyince 3 Kasım 2002'de seçime giremedi.

Böyle yoruma muhtaç olmayan açık maddelerde yorum yapılamaz.

Tayyip Bey'in Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden aldığı cezada Türk Ceza Kanunun un 312'nci maddesiydi. Bunu inkâr etmek görevi kötüye kullanmak demektir.

İktidar ve muhalefet o zaman 'seçime girer' oyu verenler hakkında herhangi bir işleme gitmedi. 3 Kasım 2002'de 'seçime girer' diyenler hakkında suç duyurusunda bulunsalardı veya savcılık resen hareket etseydi bugün kimse farklı düşünemezdi. YSK hukuku kabul ederdi."

Değerli okurlarım,

Eski 6 Adalet Bakanı ile söyleşiler yaptım.

*Sadullah Ergin,

*Hasan Denizkurdu,

*Prof. Dr. Hikmet Sami Türk,

*Seyfi Oktay,

*Şakir Şeker,

*Oltan Sungurlu.

Yazılarımda hepsini bulursunuz ki hepsinin kararı şöyle oldu:

-"Erdoğan 3'üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz."

2007 yılında Erdoğan'ın oluşturduğu Anayasa Değişikliği Komisyonu'nun başkanı Prof. Dr. Ergun Özbudun ile Anayasa hukuku uzmanları; Prof. Dr. Serap Yazıcı, Prof. Dr. Fikret Eren, Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Levent Köker de Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını açıkladılar ki hepsine yazılarımda yer verdim.

Erdoğan için şu tabloyu Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesinin dikkatine sunuyorum:

Gerçek durum şöyle:

2014: Erdoğan 1. kez Cumhurbaşkanı seçildi

2018: Erdoğan 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi

AKP ve MHP'lilerin dediklerine göre farz edelim ki;

2018: Erdoğan 1. kez Cumhurbaşkanı seçildi

14 Mayıs 2023: Erdoğan 2. kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Farz edelim ki;

Ocak 2028: Meclis erken seçim kararı aldı

Mart 2028: Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Mart 2033'te biter.

Anayasa çiğnenir, 101. Maddesinin 2. Fıkrası YSK kararı ile ilga edilirse bu durumda;

2014'ten 2033'e kadar Erdoğan;

-Toplam 4 kez seçilip

-Toplam 19 yıl Cumhurbaşkanlığı yapar…

YSK üyeleri buna ne denir biliyor musunuz?

-Anayasa rafa bu nasıl kafa…

Değerli okurlarım,

Son günlerde Erdoğan'ın bakanlarını "Dokunulmazlık kazanmaları" amacıyla milletvekili yapacağı iddiası var.

Bu iddia gerçek değil.

Çünkü anayasanın 106. Maddesine göre bakanlara neredeyse "ömür boyu" dokunulmazlık var.

Hiçbir milletvekilinin öyle bir dokunulmazlığı yok.

106. maddeyi özetleyeyim;

"Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla (360 oy- OU) soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde;

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin (400 oy- OU) gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilir.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır."

Bu koruma kalkanı elbette cumhurbaşkanı için de geçerli.

Örneğin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Nanoksia adlı aile şirketi Pekcan'ın bakanlığı sırasında Ticaret Bakanlığı'na hem de yüksek fiyattan dezenfektan sattı.

"Hesap sorulsun" diyor musunuz?

O halde Millet İttifakı'na Meclis'te en az 400 milletvekili çıkarması için oy vermelisiniz.

İlaveten;

-Erdoğan'ın diploması gerçeğinin ortaya çıkmasını,

-15 Temmuz hain darbe girişiminin,

-Kozmik Oda ihanetinin,

-Askerin başına çuval geçirilmesinin,

-Rüşvet ve yolsuzluklara bulaşan 4 bakanın,

-Reza Zarrab'ın rüşvetlerinin,

-Tüm rüşvet ve yolsuzlukların,

-Erdoğan ailesi ve aile vakıflarının mal varlıklarının,

-Sinan Ateş cinayetinin,

-Gazetecilere ve siyasetçilere saldırıların,

-İhalesiz tahsislerin,

-Tank Palet skandalının,

-Kayıp 128 milyar doların,

Ve; Ergenekon gibi kumpas davalarının hesabının sorulmasını istiyorsanız Millet İttifakı'na Meclis'te en az 400 milletvekili çıkarması için oy vermelisiniz.