Erdoğan 4 aileye altın madalya verecek

İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı
- Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
- Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
- Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe
- 34. Piyade Alayı, 1. Tabur
- Oğlu Hayri Gökçe
- Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirza
- İzmir Jandarma Alayı
- Kızı Hatice Karçaaltnıncaba
- Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur
- 62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. Bölük
- Torunu Halit Cesur
- Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet
- Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefat
- Torunu Ertan Yurdakul
İSTİKLAL MADALYASI KİMLERE VERİLİR?
İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdikleri kahramanlık nedeniyle askerlere, sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara verilen bir madalyadır.
Bu madalya, 29 Kasım 1920’de kabul edilen İstiklal Madalyası Kanunu’na göre cephede veya cephe gerisinde mücadele eden kişilere veriliyor. Madalya, farklı renklerde şeritlerle verilen kişilere göre değişiklik gösterir ve madalya sahibinin ölümünden sonra madalya, belirli bir sırayla varislere geçer.
İstiklal Madalyası’nın son verilişi 29 Ağustos 2023 tarihinde oldu ve toplamda 95.261 kişiye verildi.