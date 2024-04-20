Ali Palabıyık 13 yaşındaki çocuğu mahkemeye verdi

Kaynak: BirGün
Ali Palabıyık 13 yaşındaki çocuğu mahkemeye verdi
Ünlü hakem Ali Palabıyık, 13 yaşındaki bir çocuğa WhatsApp’tan kendisine küfür ettiği için dava açtığı öğrenildi.

Hakemliği bırakan Ali Palabıyık, 13 yaşındaki bir çocuğa Ankara’da hakaret davası açtı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Palabıyık’ın telefonuna 2022 yılında yönettiği Galatasaray-Alanyaspor maçını sonrası 13 yaşındaki B.C.B. isimli bir çocuğun hakaret içerikli mesaj gönderdiği öğrenildi.

Palabıyık’ın şikayeti üzerine açılan kamu davasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2024’te iddianame hazırlandı.

Palabıyık’ın numarasını internetten bulduğunu söyleyen çocuk, Galatasaray aleyhine karar verdiği için mesaj gönderdiğini ancak pişman olduğunu ifade etti.

HAKEM ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda kaleci olarak amatör seviyede başlayan Palabıyık, 17 yaşında futbolu bıraktı.

Daha sonra 2000 yılında hakemlik kursuna katılarak bu alanda kariyer yapmaya başlayan Palabıyık, Süper Lig’de hakemliğe başladı ve 2015 yılında da FIFA kokartlı hakem oldu.

Palabıyık 25 Temmuz 2023 tarihinde hakemlik kariyerini sonlandırdı.

İlgili Haberler
'Odacılar' organize suç örgütüne darbe. 1283 hesaba el konuldu
Merkez Bankası’nın son dolar tahmini ‘eyvah eyvah’ dedirtti
Erdoğan 4 aileye altın madalya verecek
Maçtan 1 gün önce alem yaptılar
Emniyet açıkladı! Pazar günü bu yollar kapalı
Penaltı kaçıran 19 yaşındaki Türk yıldız oyundan çıkarılınca hüngür hüngür ağladı
Sadettin Saran’dan ‘Kurt’ mesajı! Salonda alkış tufanı koptu
Son Haberler
Metin Akpınar, Uğur Dündar derken şimdi de Erol çıktı. Kim bu Erol? Yaşam
Metin Akpınar, Uğur Dündar derken şimdi de Erol çıktı. Kim bu Erol?
Mevsim geçişlerinde çocuklarda ishale dikkat. Uzmanlarda kritik uyarılar Sağlık
Mevsim geçişlerinde çocuklarda ishale dikkat. Uzmanlarda kritik uyarılar
'Odacılar' organize suç örgütüne darbe. 1283 hesaba el konuldu Gündem
'Odacılar' organize suç örgütüne darbe. 1283 hesaba el konuldu
İzzet Yıldızhan 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi Magazin
İzzet Yıldızhan 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ekonomi
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Merkez Bankası’nın son dolar tahmini ‘eyvah eyvah’ dedirtti Ekonomi
Merkez Bankası’nın son dolar tahmini ‘eyvah eyvah’ dedirtti