Ali Palabıyık 13 yaşındaki çocuğu mahkemeye verdi

Hakemliği bırakan Ali Palabıyık, 13 yaşındaki bir çocuğa Ankara’da hakaret davası açtı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Palabıyık’ın telefonuna 2022 yılında yönettiği Galatasaray-Alanyaspor maçını sonrası 13 yaşındaki B.C.B. isimli bir çocuğun hakaret içerikli mesaj gönderdiği öğrenildi.

Palabıyık’ın şikayeti üzerine açılan kamu davasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2024’te iddianame hazırlandı.

Palabıyık’ın numarasını internetten bulduğunu söyleyen çocuk, Galatasaray aleyhine karar verdiği için mesaj gönderdiğini ancak pişman olduğunu ifade etti.

HAKEM ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda kaleci olarak amatör seviyede başlayan Palabıyık, 17 yaşında futbolu bıraktı.

Daha sonra 2000 yılında hakemlik kursuna katılarak bu alanda kariyer yapmaya başlayan Palabıyık, Süper Lig’de hakemliğe başladı ve 2015 yılında da FIFA kokartlı hakem oldu.

Palabıyık 25 Temmuz 2023 tarihinde hakemlik kariyerini sonlandırdı.