Penaltı kaçıran 19 yaşındaki Türk yıldız oyundan çıkarılınca hüngür hüngür ağladı

Almanya Bundesliga 2’de 30. Haftada Can Uzun’un forma giydiği Nürnberg ile Paderborn mücadele etti.

Paderborn deplasmanda Nürnberg’i yenmeyi başarırken, milli futbolcu Can Uzun oyundan alınınca yedek kulübesinde ağladı.

Nürnberg’de oynanan maçta ilk on birde sahaya çıkan Can Uzun, takımı Paderborn karşısında 1-0 gerideyken, 55. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Penaltının kaçırılmasından altı dakika sonra, 61. dakikada rakip takım farkı ikiye çıkaran golü attı. Maçın 68. dakikasında Sebastian Andersson lehine oyundan alınan Can Uzun, kenar çizgisindeki yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı.